video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 07:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:17 ص
مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تنقل شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، 3000 معتمر إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية،لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، على متن 15 رحلة، وذلك ضمن جسرها الجوي لنقل المعتمرين.

وأوضح مصدر مطلع أنه من المقرر أن تسير الشركة 9 رحلات إلى مطار جدة الدولي و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وتقلع الرحلات من مطار القاهرة من مبنى الرحلات الموسمية ومطار برج العرب لنقل 3000 معتمر.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصر للطيران تسير 18 رحلة تقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة

اليوم.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لنقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة

مصر للطيران تنقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة إلى الأراضى المقدسة

"مصر للطيران" تنقل 920 معتمرا فلسطينيا للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة

مصر

اخبار مصر

اخبار سياسية

اخبار ساسة

الاخبار

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

الرجوع الى أعلى الصفحة