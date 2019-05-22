مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

تنقل شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، 3000 معتمر إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية،لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، على متن 15 رحلة، وذلك ضمن جسرها الجوي لنقل المعتمرين.

وأوضح مصدر مطلع أنه من المقرر أن تسير الشركة 9 رحلات إلى مطار جدة الدولي و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وتقلع الرحلات من مطار القاهرة من مبنى الرحلات الموسمية ومطار برج العرب لنقل 3000 معتمر.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم.