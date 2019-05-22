مصرع طفل دهسه جرار أثناء اللعب أمام منزله بمنطقة السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل مصرعه بعدما دهسه جرار محمل بالرمال بمنطقة السيدة زينب، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وتبين أنه أثناء لهو الطفل عمرة حوالى 4سنوات، بجوار كمية من الرمال دهسة جرار، مما أدى إلى مصرعه و هرب السائق المتسبب في الحادث وتكثف اجهزة الامن جهودها لضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.