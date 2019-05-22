وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الشخص الأول لقب مصرعه بولاية أوكلاهوما، فيما لفظ الثاني أنفاسه بولاية ايوا حيث شهدت ولايات تكساس واوكلاهوما وكانساس وميسورى وايوا ونبراسكا نحو 60 إعصارا على مدار اليومين الماضيين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اكثر المناطق تضررا تمتد من شمال شرق أوكلاهوما إلى وسط ميسورى، حيث يتوقع خبراء الأرصاد سقوط كميات كبيرة من الأمطار والرياح المدمرة والأعاصير.