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مصدر أمنى: الصورة المتداولة على فيس بوك لشخص يضبط طالبة لا ينتمي للشرطة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:08 م
مصدر أمنى: الصورة المتداولة على فيس بوك لشخص يضبط طالبة لا ينتمي للشرطة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد المصدر أن هذه الصور لا تعود لأشخاص ينتمون لوزارة الداخلية إضافةً إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.

 

 


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