مشجعو رياضة السومو اليابانية يرحبون بجائزة ترامب ويتمنون أن يجلس متربعا

طوكيو (رويترز)

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيجد طريقا جديدا للحصول على مزيد من الشعبية، عبر بوابة الرياضة، وذلك عندما يقدم جائزة، تحمل اسمه، للفائز فى بطولة السومو الصيفية الكبرى، والمقرر انطلاقها فى طوكيو يوم 26 مايو الجارى.

ومن المتوقع أن يحظى الرئيس الأمريكى باستقبال حار من مجتمع مصارعة السومو عندما يقدم "جائزة ترامب" المصنوعة له خصيصا للفائز فى البطولة.

لكن توقعات بأن يتابع ترامب النزال من على مقعد بدلا من الجلوس متربعا على وسادة كما يفعل المتفرجون حول الحلبة عادة، أثارت استياء بعض المشجعين بسبب معاملته بطريقة خاصة.

ومن المنتظر أن يشاهد ترامب المباريات الثلاث الأخيرة فى اليوم الأخير من البطولة التى ستقام فى صالة ريوجوكو كوكوجيكان مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى خلال زيارته الرسمية لليابان من 25 حتى 28 مايو، ويعتقد أن زوجتيهما ميلانيا ترامب وآكى آبى ستحضران أيضا.

وقال الاتحاد اليابانى للسومو إن ترامب سيقدم الجائزة للمصارع الفائز بعد جوائز أخرى.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى فى أبريل الماضى عن مصارعة السومو "دائما ما أجد ذلك مشوقا".

ورحب بعض أعضاء مجتمع السومو بالظهور المتزايد الذى ستحظى به هذه الرياضة بسبب زيارة ترامب، بينما عبر بعض مشجعى الرياضة عن استيائهم من جلوس ترامب (72 عاما) على مقعد بدلا من الجلوس على وسادة أو "زابوتون" على الأرض.

وقال ماسارو توماموتو (73 عاما) إنه متعاطف مع ترامب لكنه مع ذلك يفضل أن يتبع الرئيس الأمريكى العادات.

وأقر توماموتو، الذى كان يتحدث وأمامه طبق من حساء تشانكو نابى الذى يفضله مصارعو السومو، "أنا أيضا أريد الجلوس على مقعد عندما نشاهد مصارعة السومو".

وأضاف "لكن إذا شاهد (ترامب) رياضة يابانية تقليدية، السومو، فأعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يجلس متربعا على وسادة على الأرض".

وقالت إيزومى تشيبا من سابورو بشمال اليابان "كما نقول، عندما تكون فى روما، افعل ما يفعله الرومان".

ولن يكون ترامب أول شخصية أجنبية رفيعة المستوى تقدم جائزة لفائز ببطولة للسومو.

فقد أسس الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك، الذى يعرف بأنه مشجع كبير للسومو، كأس رئيس جمهورية فرنسا وقدمها للمصارع الفائز فى عام 2000. وقُدمت الجائزة سنويا حتى ترك شيراك منصبه فى عام 2007.