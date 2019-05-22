مركز القياس والتقويم بجامعة القناة يقدم 9 إرشادات لأعضاء هيئة التدريس

الإسماعيلية – جمال حراجى

تزامنا مع بدء الامتحانات النظرية بجامعة قناة السويس اليوم الأربعاء، قام مركز القياس والتقويم بإصدار مجموعة من الإرشادات لأعضاء هيئة التدريس لضبط سير العملية الامتحانية داخل كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتورعبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، عن 9 إرشادات هامة لأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة، نرصدها كالتالى:..

التزام عضو هيئة التدريس عن وضع الامتحان بالتسلسل العددى لجميع أسئلة الامتحان فى تسلسل واحد

أقصى موعد لتصحيح المقررهو يومان عمل من تاريخ الامتحان لتجنب التراكم

تحديد عدد أوراق التصحيح الإلكتروني كاملا لكل مقررقبل التوجه إلى المركز التصحيح،

الالتزام بتطابق لغة نموذج الإجابة مع الامتحان ( اللغة العربية أوالإنجليزية"

الالتزام بعدم ختم أوراق التصحيح الإلكتروني فى موضع الدرجة وتركة فارغاً حتى يتسنى طباعة الدرجة عليه

ضرورة التنبيه على عدم استخدام أى من الصمغ، الدبوس، الكوريكتور، السلوتيب على ورقة التصحيح الإلكتروني قبل عملية التصحيح

مراجعة تظليل أرقام الجلوس ورقم نموذج الامتحان على ورقة التصحيح الإلكتروني للطلاب داخل قاعة الامتحان وداخل الكنترول بالمركز قبل التصحيح للتأكد تماما من صحة البيانات

الالتزام بصلاحية ورقة التصحيح الإلكتروني، كما يتم استلامها بدون (ثنى أو قطع أو لصق وربط خصوصا منطقة الباركوود"

التزام عضو هيئة التدريس بتظليل إجابة واحدة فقط لكل سؤال فى نموذج الإجابة وعدم تظليل أي شئ أخر فى منطقة بيانات الطالب.