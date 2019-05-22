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محافظ قنا يكرم عاملين بالإسعاف عثرا على مبلغ مالى أثناء نقل مصاب بحادث سير

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:05 م
محافظ قنا يكرم عاملين بالإسعاف عثرا على مبلغ مالى أثناء نقل مصاب بحادث سير اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا يكرم العاملين
قنا - وائل محمد
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كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، كلا من قرشى حسين موسى وخالد إبراهيم أبوالمجد اللذين يعملان بمرفق الإسعاف ومنحهما مكافأة مالية، وذلك نظرا للأمانة التى يتحلى بها هذان العاملان، جاء ذلك بحضور الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومسئولى مرفق الإسعاف.

 

جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم

 

وأوضح محافظ قنا، أن العاملين قاما بتسليم مبالغ مالية شملت "1700 دولار- 200 يورو – 3750 جنيها" عثرا عليها بالمتعلقات الشخصية خلال نقل المصابين والمتوفين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى إلى مستشفى قنا العام والجامعى وذلك فى مطلع شهر مايو الحالى.

 

جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم 

 

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للعاملين لأمانتهما وإخلاصهما وتفانيهما فى العمل، لافتا إلى أنهما مثالاً يحتذى به بين الشباب، مؤكدا الدور الهام الذى يقدمه مرفق الإسعاف فى نقل المصابين والمرضى من وإلى المستشفيات والمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

                           

وعلى جانب آخر، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه المحافظة تقوم بالمتابعة الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات مشيراً الى أنه حتى الان تم توريد 113 الف و 807 طن قمح لافتا الى ان المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى الذى بدأ فى 15 ابريل الماضى ويستمر حتى 15 يوليو المقبل .

 

وذكر الهجان انه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط .

 

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى اسرع وقت ممكن وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .

 


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