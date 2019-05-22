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محافظ دمياط تفتتح محطتى صرف صحى أولاد حمام وكفر الشناوى بتكلفة 47 مليون جنيه

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:40 م
محافظ دمياط تفتتح محطتى صرف صحى أولاد حمام وكفر الشناوى بتكلفة 47 مليون جنيه جانب من الافتتاح
دمياط عبده عبد البارى
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افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محطة صرف صحى أولاد حمام بقرية عزب النهضة بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه لخدمة حوالى 6077 نسمة بقرية أولاد حمام حيث يتضمن المشروع خطوط إنحدار UPVC أقطار مختلفة بطول 6 كم، خط طرد قطر 300 مم G. R. P  وعدد 5 غرفة محابس وعدد 3 طلمبات تصرف 26 لتر / ثانية ورافع مانومترى 19 مترا بالإضافة إلى وحدة توليد قدرة 75 ك.ف.أ.

 

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح 

 

كما افتتحت محافظ دمياط أيضاً محطة صرف صحى كفر الشناوي بفارسكور بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه حيث يتضمن المشروع خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول 6.8 كم، خطوط طرد قطر 235 مم وعدد 5 غرف محابس وكذلك عدد 3 طلمبات تصرف 12 لتر / ثانية للطلمبة ورافع مانومترى 20 متر ووحدة توليد قدرة 50 ك. ف. أ، ويخدم المشروع حوالى 4122 نسمة من أهالى القرية.

 

وتفقدت محافظ دمياط مكونات المحطتين واستمعت من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لشرح موجز عن مراحل العمل بهما، مطالبة بسرعة تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروعين والبدء فى أعمال الرصف.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض، سعى المحافظة للنهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإحداث تقدم ملموس فى هذا المجال وكذلك حرص كافة الجهات على توصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الغير مخدومة والمناطق الأكثر احتياجا.

 

وأضافت محافظ دمياط، أن المرحلة الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً فى العمل بالعديد من المشروعات لدعم التنمية الشاملة فى كافة المجالات على أرض المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وأميمة متولى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

 

 

 

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح 

 

جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح 

 


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