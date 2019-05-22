محافظ الغربية: 350 ألف جنيه لقرية ميت حبيب ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية - محمد طارق

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية ميت حبيب مركز سمنود والتي تعد خامس قرية نفذت بها المبادرة بعد قرى طنبارة وميت الليت ودقرن وكوم على، وذلك ضمن تسع قرى أكثر احتياجاً تم اختيارهم على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى حضرها محافظ الغربية بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على أهالى القرية بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية، حيث تجاوزت قيمة أعمال المبادرة بالقرية 350 ألف جنيه يستفيد منها 766 أسرة، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المتمثلة فى الجمعية الشرعية ومؤسسة التكافل وجمعية الأورمان وجمعية بداية وجمعية أولاد عبيد وجمعية الهلال الأحمر وجمعية إبن النفيس وجمعية قلوب أصحاء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة محافظ الغربية التى قدم خلالها الشكر لكل من شارك فى تنفيذ هذه المبادرة، مؤكداً متابعته لأعمال تنفيذ هذه المبادرة فى جميع قرى المرحلة الأولى منها مما يعود بالنفع على المواطنين البسطاء، كما أكد أيضاً أهمية تنويع وتوزيع العمل الخيرى وعدم اقتصاره على مكان معين أو فئة معينة لتوفير حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفى سياق متصل أشار فى كلمته إلى اهتمامه الكبير بالقرى والعزب ونقل كافة الخدمات إليهم على غرار الخدمات التى توجد بالمدن من أجل توفير حياة كريمة لمواطنى المحافظة كافة، وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية على 150 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وكذا تسليم جهاز لأربعة عرائس بالقرية ، كما قام أيضاً بتوزيع سلع تموينية ولحوم ودقيق على 700 أسرة بالقرية.

وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التى نظمت للكشف بالمجان على أهالى القرية، حيث تضم عيادة الكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب لأطفال القرية وكذا عيادة الرمد والأنف والأذن والحنجرة.

وخلال لقاء محافظ الغربية بمواطنى القرية للوقوف على مشاكلهم الفعلية، حيث وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين، كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالسير فى إجراءات علاج عدد من المواطنين على نفقة الدولة نظراً لظروفهم الصحية .

ووجه وكيل وزراة التضامن الاجتماعى أيضاً ببحث ملفات عدد من المواطنين الذين اشتكوا من عدم صرف معاش تكافل وكرامة.



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية جانب من الاحتفالية