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محافظ الشرقية يرأس حملة لفتح شارع المصرية بلازا المتعدى عليه لحل أزمة المرور

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:51 م
محافظ الشرقية يرأس حملة لفتح شارع المصرية بلازا المتعدى عليه لحل أزمة المرور جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى
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قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن ورئاسة مركز الزقازيق وحى أول وثان لفتح الشارع الملاصق لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية بمدينة الزقازيق "المصرية بلازا" من جهة تقسيم الزراعيين بدءاً من شارع طلبة عويضة "مصرف إكوه" حتى شارع القومية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ليمثل محور مرورى جديد يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، الذى يقلل من الوقت والجهد ويساعد على انتظام حركة المرور، وذلك بعد أن قام مالك الشركة بالتعدى على الشارع وغلقه وحرمان المواطنين وأصحاب السيارات من المرور الآمن به.

 

وأمر المحافظ بإعادة رصف ورفع كفاءة الشارع والذى يبلغ عرضه 10 أمتار وطوله 52 مترا وتهذيب وقص الأشجار المائلة على الطريق لاستعادة الحركة المرورية به وتوفير عبور آمن للمواطنين .

 

وقال المحافظ: لن أسمح لأحد بالتعدى على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد شارعاً ورصيفاً يمشى عليه .

 

وكلف محافظ الشرقية اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال فتح الشارع باستخدام معدات ولوادر رئاسة المركز وحى أول وثان والتأكد من رفع المخلفات والرتش والبدء فوراً فى تمهيد الطريق وتهيئته للرصف لمرور السيارات والمواطنين .

 

فى سياق متصل، نفذت رئاسة مركز الزقازيق بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة قرارات الإزالة الصادرة 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8 آلاف و103 أمتار بمركز الزقازيق خلال النصف الأول من شهر مايو الجارى، حيث قامت الوحدة المحلية بالشوبك بإزالة 4 حالات تعد على مساحة 840 متراً.

 

وأزالت الوحدة المحلية بالزنكلون حالة تعد على مساحة 150 متراً، كما أزالت الوحدة المحلية ببنى عامر 8 حالات تعد على مساحة 1078 متراً، وقامت الوحدة المحلية ببهنباى بإزالة 1 حالة تعد على مساحة 875 متراً، وأزالت الوحدة المحلية بالعصلوجى 12 حالة تعد على مساحة 4355 مترا، وأزالت الوحدة المحلية بالنخاس حالة تعد على مساحة 320متراً، وقامت الوحدة المحلية بالزهراء بإزالة 4 حالات تعد على مساحة 485 متراً.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (5)

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة (6)

 


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