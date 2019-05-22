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محافظ الدقهلية يعلن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة صوامع جديدة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:20 م
محافظ الدقهلية يعلن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة صوامع جديدة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة العليا للاستثمار بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد ومصباح عيد المستشار القانوني للمحافظة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

 

وتناول الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من أحد المواطنين بمركز أجا لإقامة صوامع غلال معدنية، والذي سبق أن أحاله المحافظ من قبل إلى اللجنة العليا للاستثمار لدراسته وتحديد الرأى، والتي خاطبت بدورها مديريتي الزراعة والتموين لتقديم رأيهما، كما تم مخاطبة إدارة المرور التي طلبت توفير أرض لوقوف السيارات التي تقوم بالتحميل والتفريغ والانتظار.

 

وطلب محافظ الدقهلية من جميع الجهات إبداء الرأي النهائي تجاه الموافقة على المشروع أو الرفض، وبعد استعراض الجميع لجوانب المشروع أبدت الجهات المعنية جميعا موافقتها على إقامة المشروع بناء على استعراض الآراء ووجهات النظر حوله.

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (5)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (6)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (7)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (8)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (1)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (2)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية (3)
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 

 

 


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