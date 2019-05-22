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مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 121 درجة ماجستير

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:06 م
مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 121 درجة ماجستير الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة  برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة على منح 121 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة .

وقال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان له، أن موافقة مجلس جامعة أسيوط على درجات الماجستير الممنوحة شملت 43 درجة لكلية  الطب و 16 لكلية الطب بيطرى و12 درجة  لكلية التمريض و 9درجات لكلية التربية و7 درجات لكلية الآداب و6 درجات لكليتى والزراعة و التربية الرياضية و4 درجات لكليات الصيدلة والخدمة الاجتماعية والهندسة و3 درجات لكليتى التربية النوعية والعلوم ودرجتان لمعهد دراسات وبحوث السكر ودرجة لكلٍ من معهد الأورام وكلية التجارة بالجامعة.

 


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