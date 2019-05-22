مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 121 درجة ماجستير

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة على منح 121 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة .
وقال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان له، أن موافقة مجلس جامعة أسيوط على درجات الماجستير الممنوحة شملت 43 درجة لكلية الطب و 16 لكلية الطب بيطرى و12 درجة لكلية التمريض و 9درجات لكلية التربية و7 درجات لكلية الآداب و6 درجات لكليتى والزراعة و التربية الرياضية و4 درجات لكليات الصيدلة والخدمة الاجتماعية والهندسة و3 درجات لكليتى التربية النوعية والعلوم ودرجتان لمعهد دراسات وبحوث السكر ودرجة لكلٍ من معهد الأورام وكلية التجارة بالجامعة.
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