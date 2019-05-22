مجلس الشورى السعودى يصدر مجموعة قرارات خلال جلسته الـ44 العادية

كتب محمد تهامى زكى

أصدر مجلس الشورى السعودى، خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين برئاسة مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، العديد من القرارات الهامة، منها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدنى فى المملكة وهيئة الطيران المدنى فى بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وجاءت قائمة قرارات المجلس التى نشرها عبر حسابه على تويتر، كالتالى:

- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين فى مجال خدمات النقل الجوى.

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدنى فى المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدنى فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

- الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل.

- مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة فى تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات.

- مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفى ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على النحو التالى:

. إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح لتتوافق مع الهيكلة الجديدة.

. وضع آلية انتقال موظفى المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار لضمان العدالة والمساواة فى الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها

. وضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار وفق قرار مجلس الوزراء لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.

- مطالب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضى والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة فى النطاق العمرانى التى ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.

- مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

- مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولى، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين والسواح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبد العزيز الدولى.

- مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى والثروة السمكية.

- مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودى وفق رؤية المملكة 2030.

- مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها.

- مناقشة التقرير السنوى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالى ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

- مطالبة عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود، أن تكتفى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم فى قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.

- لفت عضو الشورى د.طارق فدعق، النظر إلى أهمية أن توضح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دورها فى التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها.

- التأكيد على ضرورة أن تعمل مدينةالملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة فى خارج المملكة والإسراع فى تطوير الهيكل التنظيمى للمدينة.