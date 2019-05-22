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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 145 قاروصة سجائر مجهولة المصدر

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:33 م
مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 145 قاروصة سجائر مجهولة المصدر اللواء عاطف مهران مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط  145 قاروصة سجاير مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان  رئيس مباحث التموين، قيام أحد التجار بحيازة وبيع كمية من السجائر الغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها وباجراء التحريات اثبتت صدق المعلومات.
 
وعقب تقنين الاجراءات تم مداهمة المحل المتحرى عنه وتم ضبط "مايكل.ر.ع"32 عاما صاحب سوبر ماركت مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته 145 قاروصة سجائر مجهولة المصدر بدون مستندات، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
 
كما نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1580 حكمًا متنوعًا منها 1158حكمًا جزئيا  و61 حكم مستأنف و301 حكم غرامات و57 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما ضبطت الحملة 118 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

 نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1580 حكمًا متنوعًا منها 1158حكمًا جزئيا  و61 حكم مستأنف و301 حكم غرامات و57 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 118 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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