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ما هى المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه؟.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:00 ص
ما هى المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه؟.. اعرف التفاصيل إزالة زراعات الأرز المخالفة
كتبت أسماء نصار
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تبلغ مواردنا المائية 60 مليار مكعب من نهر النيل والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بينما الاستخدامات المائية الحالية 80 مليار متر مكعب، 64 مليار مياه للزراعة و11 مليار لمياه الشرب، و5 مليارات متر مكعب من المياه للصناعة، وبالتالى هناك فجوة تبلغ 20 مليار، يتم سدها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى 13.50 مليار متر مكعب والمياه الجوفية بالوادى والدلتا 6.50 مليار متر مكعب.

وتحذر التقارير الرسمية من الزيادة السكانية المضطردة وما تتطلبه من تزايد كيات مياه الشرب والتوسع بالرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة فى عدد السكان، وقلة الوعى والإحساس بخطورة مشكلة المياه لدى المواطنين، والتعديات على المجارى المائية، إلى جانب إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية وتأثيرها السلبى فى عدم وصول المياه إلى النهايات وما يتطلبه من صرف كميات مياه زائدة لحل مشكلة نقص المياه بالنهايات، وعدم التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديث، والعمل على رفع كفاءة شبكات مياه الشرب وتأثيرها السلبى فى اهدار وتبديد كميات مياه من التسرب.

وقامت الحكومة بعمل حملات لترشيد استهلاك المياه منذ الثمانينيات من القرن الماضى بعد انخفاض فيضان مياه النيل وهذه الحملة اتت بثمارها فى هذا الوقت، فى ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعى لدى المواطنين، والتوعية بعدم التوسع زراعة المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه، وزراعة محاصيل ذات جدوى وعائد اقتصاد كبير .

وفى التقرير التالى نرصد 4 محاصيل شرهة فى استهلاك المياه وتحتاج الى كميات كبيرة من المياه

1- الأرز

2- قصب السكر

3- البرسيم الحجازى

4- الموز


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الزيادة السكانية

مياه الشرب

الرقعة الزراعية

المحاصيل الشرهة للمياه

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