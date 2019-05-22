ماكرون يدعو إلى "معاهدة تأسيسية" للاتحاد الاوروبى عقب الانتخابات المقررة

كتب : أحمد علوى

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى "معاهدة تأسيسية" للاتحاد الأوروبى بعد الانتخابات الأوروبية المقررة الأحد، بهدف تحديد إستراتيجية أوروبا للسنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، فقد صرح ماكرون خلال مقابلة مع صحف محلية فرنسية "أريد معاهدة تأسيسية أوروبية بعد الانتخابات، بحيث يأخذ رؤساء الدول والحكومات مع المفوضية الجديدة ومسئولى البرلمان والمواطنين، وقتهم لتحديد استراتيجية أوروبا على مدار السنوات الخمس المقبلة".

وأكد ماكرون على أن الاستراتيجية لابد أن تشمل التغييرات التى يريدون إدخالها على المعاهدات.

يذكر أن ماكرون منذ انتخابه قبل عامين صنَّف نفسه زعيماً لأوروبا، ووضع رؤية كبيرة للتكامل الأعمق بين دول القارة.