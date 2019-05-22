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مؤسسة أهل مصر تتكفل بعلاج المصابين بحروق فى انهيار عقار بالغربية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:23 م
مؤسسة أهل مصر تتكفل بعلاج المصابين بحروق فى انهيار عقار بالغربية سيدة الأعمال هبة السويدى
كتب هانى الحوتى
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تكفلت مؤسسة أهل مصر، بعلاج المصابين بحروق فى انهيار عقار بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، وهن 3 فتيات مصابات بجروح مختلفة الدرجات.
 
ونقلت مؤسسة أهل مصر، إحدى الفتيات من مستشفى كفر الزيات لليوم الواحد إلى مستشفى الدمرداش مع تحملها تكلفة النقل والعلاج، فيما تنتظر توفير أماكن شاغرة بمستشفيات القاهرة لنقل الحالتين الأخرتين، واللتان تعانيان من حروق بالغة من الدرجة الثالثة.
 
جدير بالذكر أن مؤسسة "أهل مصر" هى مؤسسة معنية بقضية الحروق والحوادث والتوعية ضد مخاطرهم وإنقاذ الحالات وعلاجها.
 
وبدأت المؤسسة فى بناء أول مستشفى متخصص لإنقاذ وعلاج الحالات الحرجة من الحوادث والحروق بالمجان منذ عام 2018، وتم الانتهاء من بناء المبنى وجارى الآن العمل على تشطيب المستشفى وشراء الأجهزة الطبية.
 
وترأست سيدة الأعمال هبة السويدى، مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، والمعروفة بأعمالها الخيرية، ومنحت جامعة كيب بريتون الكندية الحكومية (CBU)، الدكتوراه الفخرية لسيدة الأعمال هبة السويدى تقديراً لجهودها فى العمل العام ومساهمتها البارزة فى تنمية المجتمع ودعم الأعمال الخيرية فى مصر.
 

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حروق

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