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لو جالك مغص اعرف الفرق بين وجع "الغازات" والتهاب الزائدة الدودية

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:30 ص
لو جالك مغص اعرف الفرق بين وجع "الغازات" والتهاب الزائدة الدودية المغص
كتبت هند عادل
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الألم الحاد في البطن  له عدة أسباب وقد يكون عرض لمرض ما، وفى أغلب الحالات شيوعا تنتج عن تراكم الغازات،  ولكن يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض التهاب الزائدة الدودية، ويجب التمييز بين الاثنين، لأن الزائدة الملتهبة حالة طوارئ طبية تهدد الحياة، حسبما ذكر موقع " webmd".

اسباب ألم البطن

قد يكون سبب الألم هو ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشرب يمكن أن يتراكم الغاز أيضًا في الجهاز الهضمي نظرًا للبكتيريا الموجودة في الأمعاء التي تؤدي إلى تحطيم الطعام وإطلاق الغازات أثناء عملية الهضم  وهو ما يصحبه ألم في البطن في كثير من الأحيان.

أعراض الزائدة الدودية

37149-الزائدة-الدودية

أكثر أعراض الزائدة الدودية شيوعًا هو ألم حاد مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن من أسفل البطن ،قد يبدأ أيضًا بالقرب من السره  ثم ينتقل إلى أسفل الجانب الايمن ، قد يشعر بالألم بأنه تشنج في البداية ، وقد يزداد سوءًا عند السعال أو العطس أو الحركة.

الألم عادة لا يزول حتى تتم إزالة الزائدة الدودية الملتهبة جراحياً.

-قيء و غثيان

-حمى منخفضة الدرجة

-الإسهال أو الإمساك

-انتفاخ البطن

-فقدان الشهيه

خطورة التهاب الزائدة الدودية

تتمثل المخاطرة في التهاب الزائدة الدودية في أنه إذا ترك دون علاج ، فإنه يؤدى إلى تمزق الزائدة الدودية قد يستغرق الأمر ما بين 36 و 72 ساعة قبل انفجار الملحق، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون الإطار الزمني أقصر  هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أخذ هذه الأعراض المبكرة على محمل الجد.

 فبمجرد انفجار الزائدة الدودية ، يمكن للبكتيريا الموجودة داخل الزائدة الدودية أن تتسرب إلى تجويف البطن ، مسببة الالتهاب والعدوى. وهذا ما يسمى التهاب الصفاق.

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أعراض التهاب الصفاق

-ألم في جميع أنحاء البطن

-ألم يزداد سوءًا مع الحركة أو اللمس

-قيء وغثيان

-الانتفاخ

-الإسهال أو الإمساك

-الرغبة في تمرير الغاز

-حمى وقشعريرة

قد تستمر هذه الأعراض حتى يبدأ العلاج وقد تزداد سوءًا مع كل ساعة تمر.

 


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