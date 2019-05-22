وقال لافروف - في تصريحات عقب الاجتماع الذي عٌقد في العاصمة القرغيزية (بشكيك) - "تبنينا بيانا مهما، يخاطب على نحو صريح أعضاء الناتو نيابة عن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات في منطقة اليورأطلنطي وأوراسيا"، مضيفا "الوثيقة تحتوي على مقترحات محددة، نأمل أن يوليها الناتو اهتمامه ويبدي الاستجابة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشارك في الاجتماع: وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وهي: روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وبحثوا خطط المنظمة لإصدار بيانات سياسية مشتركة واتخاذ خطوات مشتركة لتنفيذ استراتجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لفترة 2019-2021، والتدابير الرامية لخفض التوترات على الحدود الطاجيكية-الأفغانية.

كما اتفق الوزراء على عقد مشاورات بشأن السياسة الخارجية وقضايا الدفاع والأمن خلال العام 2019-2020، وإنشاء آلية للتعاون مع مركز الاستجابة للأزمات التابع للمنظمة.