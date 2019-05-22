لافروف: ندعم التفاعل بين شنجهاى للتعاون والأمن الجماعى فى مكافحة الإرهاب

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو تدعم مبادرات بشكيك لإقامة تعاون على مسار مكافحة الإرهاب بين منظمة شنجهاى للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله خلال اجتماع رئيس قرغيزستان سورونباى جينبيكوف مع رؤساء وفود الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى: "نشاطركم تقييم الدور المتزايد لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى والتنسيق داخل المنظمة فى سياق التحديات والتهديدات المستمرة، وحتى المتزايدة فى مكان ما فى منطقتنا وقبل كل شيء، خطر الإرهاب".

وأضاف لافروف، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "فى هذا الصدد، أود أن أؤكد دعمنا لمبادرة قرغيزستان لإقامة تعاون على مسار مكافحة الإرهاب بين منظمة شنغهاى للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى"

وأضاف لافروف: "أنا واثق من أن التنسيق ومواءمة جهودنا، خاصة على مسارى مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، سيكون لهما أهمية لكى تساهم كلتا من منظمة معاهدة الأمن الجماعى ومنظمة شنجهاى للتعاون بنشاط أكبر فى حل القضايا الأمنية لبلداننا ومواطنينا وبشكل عام فى منطقتنا".

واستضافت بشكيك، فى وقت سابق اليوم، اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية دول منظمة شنجهاى للتعاون، شارك فيه ممثلون عن روسيا وقرغيزستان والصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.