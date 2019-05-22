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الأربعاء، 22 مايو 2019 09:36 م
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كيف يؤثر مكان سكنك على الإصابة بهشاشة العظام؟

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:00 م
كيف يؤثر مكان سكنك على الإصابة بهشاشة العظام؟ العيش فى المدينة يؤثر على العظام
كتبت إيناس البنا
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أصبحت هشاشة العظام من أكثر الأمراض شيوعا ليس فقط بين كبار السن، ولكن معظم الشباب والنساء بصفة عامة يعانون من مشاكل بالعظام وهشاشة العظام نتيجة عدة عوامل.

وعرض موقع " osteoporosis" تساؤل حول إمكانية تأثير مكان السكن أو العمل على عظامك؟ نعم يمكنها ذلك ولا علاقة لها بالأرصفة أو المساحات الخضراء وفقا لتقرير الموقع.

يؤثر صخب المدينة والتلوث بشكل كبيرعلى العظام بل ويعرضها للخطر أيضا، ووفقا لبحث علمى أوضح أن التلوث والضباب الدخانى فى الهواء قد يزيد من خطرالإصابة بهشاشة العظام الناجمة عن مرض هشاشة العظام والكسور ذات الصلة.

هشاشة العظام
هشاشة العظام

 

وجد الباحثون خلال البحث أنه حتى وجود زيادة طفيفة فى مستويات المواد الجسيمة الصغيرة من الأوساخ فى الهواء، قد يؤدى إلى زيادة في كسور العظام لدى كبارالسن، والأكثر من ذلك أن هذا الخطر كان أكبر في المجتمعات منخفضة الدخل.

أيضا لاحظ البحث إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات أعلى من التلوث من الكربون الأسود وهو أحد مكونات الهواء التلوث الناجمة عن انبعاثات السيارات، كان لديهم مستويات أقل من الكالسيوم وهرمون مرتبط بالعظام (هرمون الغدة الدرقية أو PTH) وانخفاض أكبر في كثافة المعادن في العظام.

 

نصائح للحفاظ على عظامك من التلوث
 

يسبب التلوث العديد من المشكلات الصحية، وليس فقط العظام الهشة، حيث تتأثر الرئتان والقلب وجميع أجهزة الجسم الأخرى سلبًا، فيمكن أن تؤدي المادة الجزيئية إلى استجابة التهابية فى الشعب الهوائية يمكن أن تؤدى إلى الربو، فيجب على الناس استخدام مرشحات الهواء للحصول على الهواء الصافي، والحد من تركيزات تلوث الهواء بالجسيمات.

نصائح للحد من هشاشة العظام
نصائح للحد من هشاشة العظام

 

1. الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د
 

نفقد كل يوم 300 ملج من الكالسيوم وإذا نحصل على بديل له تضرالعظام، تشمل مصادر الكالسيوم منتجات الألبان والخضار الورقية الخضراء، ويساعد فيتامين د العظام على امتصاص الكالسيوم.

2. ممارسة التمارين الرياضية
 

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة للوزن مثل الركض أوالتنس مع حركات تقوية العضلات في الحفاظ على شكل العظام.

3. تجنب العادات التى تحطم العظام 
 

أهمها  التدخين سواء الإيجابى أو السلبى والحد من الكحول لعدم إضعاف  العظام.

4. إجراء فحص هشاشة العظام بانتظام      
 

تدعو إرشادات الخدمات الوقائية إلى إجراء فحص هشاشة العظام لدى النساء من العمر 65 عامًا أوأكبر والنساء الأصغر سناً المعرضات لزيادة خطرالاصابة بالكسر.

 


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