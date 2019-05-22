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كيف توصل الغاز لمنزلك فى حالة عدم وجود وصلة تركيبات خارجية؟

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:55 م
كيف توصل الغاز لمنزلك فى حالة عدم وجود وصلة تركيبات خارجية؟ توصيل غاز "ارشيفية "
كتبت- مروة الغول
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مجموعة من الإجراءات لابد من القيام بها عند توصيل الغاز الطبيعي لمنزلك  في ظل عدم وجود وصلة تركيبات خارجية وكانت تلك الإجراءات كالتالى ..

1- يتطلب وجود شهادة أو خطاب من الحى التابع له العقار بعدم وجود مخالفة بالعقار أوالطابق الذى يقيم فيه العميل.

2- يتم التعاقد مع العميل طبقا" للمستندات المطلوبة لإتمام التعاقد ودفع كافة الرسوم المقررة لإنجازالخدمة  من قبل الشركة ( تأمين العداد – تأمين استهلاك – مقابل التحويل ) .

3- يتم عمل التركيبات الخارجية والداخلية بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

4- تقوم الشركة بعمل تحويلات للأجهزة الموجوده لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لاتمام عملية توصيل الغاز  فكانت

1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للإطلاع).

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للإطلاع ).

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

نهاية يوليو الماضى أعلنت وزارة البترول عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.


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