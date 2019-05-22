وأوضح ترودو أنه سيتم إنشاء ما يصل إلى 16 سفينة في مشروع تجديد الأسطول الذي تم تأسيسه في أحواض بناء السفن في فانكوف، بجانب بناء سفينتين أخريين - سفن دوريات القطب الشمالي التي سيتم تعديلها لخفر السواحل الكندي - في أحواض سفن إيرفينج في مقاطعة "نوفا سكوتشيا".

وقال ترودو، خلال زيارته لفانكوفر، "الكنديون يستحقون أفضل من التخلص من هذا الأسطول".

وقال في بيان "بتجديد أسطول خفر السواحل ، نتأكد من أن خفر السواحل لدينا لديه السفن التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم المهم للبلد بأسره في السنوات القادمة".

كما أعلن ترودو أن الحكومة ستطلق عملية تنافسية لتصميم فئة جديدة من السفن الأصغر. وستعمل السفينة متعددة المهام في منتصف الساحل مع الأسطول الكبير في المناطق الضحلة وتؤدي بعض الأنشطة العلمية.

وستكلف خطة إعادة تجديد وتوسيع عمر السفن الموجودة في أحواض بناء السفن في جميع أنحاء البلاد ما يصل إلى ملياري دولار.

وبصرف النظر عن خطة بناء السفن ، تقدم الحكومة الفيدرالية 351.3 مليون دولار إضافية لتعزيز قدرة خفر السواحل، وتعزيز الإدارة والرقابة وتشجيع طريقة محافظة على البيئة لممارسة الأعمال التجارية.

ووفقا للبيان الحكومي ، فإن الرقم 15.7 مليار دولار هو "تقدير مبكر" لتكلفة البناء ، والدعم، وإدارة المشروع وتجاوز التكاليف، أو تمويل الطوارئ. وذكرت الحكومة إن تكاليف بناء كل سفينة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من مفاوضات التعاقد.