سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قائد الحرس الثورى: السفن الحربية الأمريكية فى المنطقة تحت سيطرتنا التامة

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:25 م
قائد الحرس الثورى: السفن الحربية الأمريكية فى المنطقة تحت سيطرتنا التامة صواريخ إيران
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال قائد الحرس الثورى، إن السفن الحربية الأمريكية فى المنطقة تحت سيطرة كاملة للجيش والحرس الثورى، مؤكدا أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

ويشير البعض إلى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى ، يكرر ما فعله مع كوريا الشمالية مع إيران؛ ففى عام 2002، كان بولتون مساعد لوزير الخارجية للحد من الأسلحة والأمن الدولى، وكان أساسيا فى جعل الولايات المتحدة تنهى الاتفاق الإطارى مع كوريا الشمالية، الذى أوقف سعيها للحصول على سلاح نووى من البلوتنيوم، حيث قامت الولايات المتحدة بوقف إمدادات خام النفط لكوريا الشمالية .

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إيران.. السلطات تلاحق فتاة غنت أمام جمهور من القرويين والسياح

العربية: البنتاجون يخطط لإرسال آلاف الجنود إلى الخليج لردع إيران

معهد بحوث نووية روسى: إيران يمكنها صنع قنيلة نووية خلال عام واحد

صحيفة عكاظ: حكام إيران يعيشون فى الماضى ولم يستوعبوا عقلية الرئيس ترامب

مقالات صحف الخليج.. أحمد عدنان: كيف نقضى على حزب الله؟.. أيمن سمير: قمة أوساكا وصفقة ترامب.. نجيب الزامل: الإمبراطورية القطرية.. مصطفى فحص: إيران..عسكرة الهوية العقائدية

الأميركيين

يران

الحرس الايرانى

مضيق هرمز


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة