فى عيد زواجهما الـ15..صور تلخص قصة حب الملكة ليتيزيا والملك فيليبى

كتبت فاطمة شوقى

15 عاما مروا على زواج الملك فيليبى السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، حيث بدأت قصتهما منذ 22 مايو 2004، عندما تزوج امير أستورياس آنذاك، من الصحفية ليتيزيا أورتيز روكاسولانو فى حفل زفاف جمع شخصيات مهمة من جميع أنحاء العالم فى كاتدرائية ألمدينا فى مدريد.

ووفقا لصحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية فإن الملك فيليبى والملكة ليتيزيا لا يزالا يعيشان فى قصة حب عميقة ، رغم الشائعات التى انتشرت فى وسائل الإعلام العام الماضى عن اقتراب انفصالهما.

وأشارت إلى أن العائلة المالكة الإسبانية احتفلت بعيد الفصح، والذى كان آخر حدث عام ظهرت فيه العائلة الملكية، وبدت العائلة سعيدة وتعيش حياة طبيعية بعد عام من الخلاف الشهير الذى حدث بين الملكة ليتيزيا وحماتها صوفيا، بسبب صورة تم التقاطها لابنتها مع الجدة.



احتفل أمير واستورياس أمير وبناتيهما فى قداس عيد الفصح فى كاتدرائية مايوركا فى مارس 2009



احتفل دون فيليبى والسيدة ليتيزيا بأحد انتصارات إسبانيا فى دورة الألعاب الأولمبية فى لندن 2012



إعلان امير أستورياس وريثًا للعرش فى سبتمبر 2018.



-الملكة-ليتزيا-ترتدى-فستان-ازرق-بسيط-فى-عيد-الفصح



الملوك خلال حفل العشاء فى قصر باكنجهام بمناسبة زيارتهم الرسمية للمملكة المتحدة فى يوليو 2017.



بعد أن غطت أعمالها كصحفية ، ذهبت ليتيزيا فى أكتوبر 2004 كزوجة فيليبى لجوائز أمير أستورياس.



بمناسبة عيد ميلاد فيليب الأربعين ، فى يناير 2008 ، قام البيت الملكى بتوزيع صور عائلية.



في أبريل 2007 وصلت الفتاة الثانية إلى فيليبى وليتيسيا ..صوفيا



في أكتوبر 2005 ، رحب السيد فيليب والسيدة ليتيزيا بابنتهما الأولى ، ليونور دى بوربون إى أورتيز.



فيليبى وليتيزيا وليونور وصوفيا فى الحفل الذى ألقاه جومى أنجلادا فى نادى Náutico de Palma فى أغسطس 2011



فيليبي وليتيزيا يهنئا بعيد الميلاد بهذه الصورة العائلية التى التقطت فى الريف



لفتة لطيفة لفيليبى ، الذى يغطي ليتيزيا بالباشمينا ، خلال حفل زفاف فيكتوريا فى السويد فى يونيو 2010



للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما ، ذهب أمير أستورياس فى رحلة إلى توليدو.