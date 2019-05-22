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فى عيد زواجهما الـ15..صور تلخص قصة حب الملكة ليتيزيا والملك فيليبى

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:05 م
فى عيد زواجهما الـ15..صور تلخص قصة حب الملكة ليتيزيا والملك فيليبى ملك اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى
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15 عاما مروا على زواج الملك فيليبى السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، حيث بدأت قصتهما منذ 22 مايو 2004، عندما تزوج امير أستورياس آنذاك، من الصحفية ليتيزيا أورتيز روكاسولانو فى حفل زفاف جمع شخصيات مهمة من جميع أنحاء العالم فى كاتدرائية ألمدينا فى مدريد.

ووفقا لصحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية فإن الملك فيليبى والملكة ليتيزيا لا يزالا يعيشان فى قصة حب عميقة ، رغم الشائعات التى انتشرت فى وسائل الإعلام العام الماضى عن اقتراب انفصالهما.

وأشارت إلى أن العائلة المالكة الإسبانية احتفلت بعيد الفصح، والذى كان آخر حدث عام ظهرت فيه العائلة الملكية، وبدت العائلة سعيدة وتعيش حياة طبيعية بعد عام من الخلاف الشهير الذى حدث بين الملكة ليتيزيا وحماتها صوفيا، بسبب صورة تم التقاطها لابنتها مع الجدة.

احتفل أمير واستورياس أمير وبناتيهما فى قداس عيد الفصح فى كاتدرائية مايوركا فى مارس 2009
احتفل أمير واستورياس أمير وبناتيهما فى قداس عيد الفصح فى كاتدرائية مايوركا فى مارس 2009

 

احتفل دون فيليبى والسيدة ليتيزيا بأحد انتصارات إسبانيا فى دورة الألعاب الأولمبية فى لندن 2012
احتفل دون فيليبى والسيدة ليتيزيا بأحد انتصارات إسبانيا فى دورة الألعاب الأولمبية فى لندن 2012

 

إعلان امير أستورياس وريثًا للعرش فى سبتمبر 2018.
إعلان امير أستورياس وريثًا للعرش فى سبتمبر 2018.

 

-الملكة-ليتزيا-ترتدى-فستان-ازرق-بسيط-فى-عيد-الفصح
-الملكة-ليتزيا-ترتدى-فستان-ازرق-بسيط-فى-عيد-الفصح

 

الملوك خلال حفل العشاء فى قصر باكنجهام بمناسبة زيارتهم الرسمية للمملكة المتحدة فى يوليو 2017.
الملوك خلال حفل العشاء فى قصر باكنجهام بمناسبة زيارتهم الرسمية للمملكة المتحدة فى يوليو 2017.

 

 
بعد أن غطت أعمالها كصحفية ، ذهبت ليتيزيا فى أكتوبر 2004 كزوجة فيليبى لجوائز أمير أستورياس.
بعد أن غطت أعمالها كصحفية ، ذهبت ليتيزيا فى أكتوبر 2004 كزوجة فيليبى لجوائز أمير أستورياس.

 

بمناسبة عيد ميلاد فيليب الأربعين ، فى يناير 2008 ، قام البيت الملكى بتوزيع صور عائلية.
بمناسبة عيد ميلاد فيليب الأربعين ، فى يناير 2008 ، قام البيت الملكى بتوزيع صور عائلية.

 

في أبريل 2007 وصلت الفتاة الثانية إلى فيليبى وليتيسيا ..صوفيا
في أبريل 2007 وصلت الفتاة الثانية إلى فيليبى وليتيسيا ..صوفيا

 

في أكتوبر 2005 ، رحب السيد فيليب والسيدة ليتيزيا بابنتهما الأولى ، ليونور دى بوربون إى أورتيز.
في أكتوبر 2005 ، رحب السيد فيليب والسيدة ليتيزيا بابنتهما الأولى ، ليونور دى بوربون إى أورتيز.

 

فيليبى وليتيزيا وليونور وصوفيا فى الحفل الذى ألقاه جومى أنجلادا فى نادى Náutico de Palma فى أغسطس 2011
فيليبى وليتيزيا وليونور وصوفيا فى الحفل الذى ألقاه جومى أنجلادا فى نادى Náutico de Palma فى أغسطس 2011

 

فيليبي وليتيزيا يهنئا بعيد الميلاد بهذه الصورة العائلية التى التقطت فى الريف
فيليبي وليتيزيا يهنئا بعيد الميلاد بهذه الصورة العائلية التى التقطت فى الريف

 

لفتة لطيفة لفيليبى ، الذى يغطي ليتيزيا بالباشمينا ، خلال حفل زفاف فيكتوريا فى السويد فى يونيو 2010
لفتة لطيفة لفيليبى ، الذى يغطي ليتيزيا بالباشمينا ، خلال حفل زفاف فيكتوريا فى السويد فى يونيو 2010

 

للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما ، ذهب أمير أستورياس فى رحلة إلى توليدو.
للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما ، ذهب أمير أستورياس فى رحلة إلى توليدو.

 

يحضر أمراء أستورياس ، برفقة الملكة صوفيا ، العشاء قبل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون
يحضر أمراء أستورياس ، برفقة الملكة صوفيا ، العشاء قبل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون

 


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