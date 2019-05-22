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فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالخصية يزن 7 كيلو بأسوان

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:13 م
فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالخصية يزن 7 كيلو بأسوان عملية جراحية أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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نجح فريق طبى بمركز أورام أسوان تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، من استئصال ورم خصية معلقة يزن 7 كيلوجرامات من مريض.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز أورام أسوان، إن المريض حضر إلى المركز فى حالة متأخرة ويعانى من الإصابة بورم فى منطقة الحوض ويبلغ من العمر 31 سنة تقريبًا، وبدأ لديه الشعور بالألم منذ حوالى شهرين.

وأضاف مدير مركز أورام أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المريض خضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين إصابته بورم فى الخصية معلقة، وخضع لجراحة دقيقة استغرقت ساعتين نجح خلالها الفريق الطبى من استئصال الورم الذى يزن 7 كيلو جرام.

وأشار إلى أن الفريق الطبى ضم كلاً من الدكتور إبراهيم عبد الرحمن، استشارى جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، والدكتور رشاد محمد الشرقاوى أخصائى جراحة الأورام، ومن أطباء التخدير الدكتور شريف الأكثير والدكتورة غادة مرسى.

 

 


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