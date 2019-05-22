فرنسا: ينبغى بحث مزاعم استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا

رويترز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إنه ينبغى بحث مزاعم جديدة أفادت بأن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيماوية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أمس الثلاثاء إنها ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تستخدم أسلحة كيماوية بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد.

وقالت الوزارة الفرنسية في إفادة صحفية على الإنترنت "نتابع ببعض القلق هذه المزاعم التي تستدعي البحث. "لدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".