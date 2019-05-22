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عندك اكتئاب.. أطعمة هتخلصك منه على طول

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:30 ص
عندك اكتئاب.. أطعمة هتخلصك منه على طول أطعمة مضادة للاكتئاب
كتبت فاطمة ياسر
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الاكتئاب من المشاعر السلبية التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون،  ويعد الاكتئاب من امراض العصر الحالي المنتشرة كثيرا، وتعمل علي تغير حياة الشخص المصاب بها بشكل سلبي، فلا يستطيع النوم بشل طبيعي، ولا المناقشات كثيرا، ولا ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الإكتئاب، وتساهم في شعورك بالسعادة، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

-الشوكولاتة..
 

من الأطعمة الجيدة التي تقضي علي الشعور بالاكتئاب، وتساهم في نشر السعادة والحصول عليها بشكل كبير جدا.

الاكتئاب والشوكولاتة

-

الموز

..

يحتوي علي البوتاسيوم وفيتامين "ب"، وهذان العنصريين يساهمان في الشعور بالسعادة، والحد من الإصابة بالاكتئاب الشديد.

-الأجبان والحليب..
 

هذه العناصر الغذائية غنية بعنصر الكالسيوم، الذي يعمل علي زيادة الشعور بالفرحة والسعادة بالجسم، فعند تعرض الجسم لحدوث نقصان به يتسبب في زيادة الشعور بالإكتئاب.

-السبانخ..
 

من الخضروات الغنية بنسبة عالية من فوليك أسيد والحديد، وهذه العناصر تساهم بشكل كبير في الحصول علي السعادة والراحة النفسية.

-مشروب الكاكاو..
 

يتسبب في زيادة الشعور بالسعادة الشديدة، وهذا الأمر يرجع إلي العناصر التي يحتوي عليها  هذا المشروب، ولذا لا تتررد في تناول كوبا من مشروب الكاكاو يوميا للحصول علي صحة نفسية خالية من الاكتئاب.

 


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