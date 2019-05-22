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على طول بيعطس وبردان ..اعرفى ازاى تحافظى على مناعة طفلك

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:30 ص
على طول بيعطس وبردان ..اعرفى ازاى تحافظى على مناعة طفلك مناعة الطفل - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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"عطس وسعال طول اليوم"، مشكلة تواجهها الامهات دائما مع أطفالهن، بسبب ضعف الجهاز المناعى عندهم والتعرض المستمر للأمراض والأوبئة، ووفقا لما ذكره موقع parents فإن هناك بعض الطرق لتعزيز صحة الجهاز المناعى عند الاطفال ووقايتهم من الفيروسات والعدوى وهى:

1:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، حيث إنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى، وخصوصا الفواكه والخضروات التى تحتوى على فيتامين سى.

مناعة الطفل
مناعة الطفل

 

2:تنظيم وقت النوم وألا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن النوم المنتظم يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز المناعى عند الاطفال.

3:الاهتمام بالرضاعة الطبيعية المنتظمة، حيث يحتوى حليب الأم على جميع العناصر والفيتامينات التى يحتاجها الطفل وتساعد على تعزيز صحته ووقايته من الامراض.

تغذية الطفل
تغذية الطفل

 

4:تجنب التدخين السلبى ، حيث انه يؤثر على صحة الطفل ويعرضه للالتهابات والامراض.

5:تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية، حيث انها تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض.

 


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