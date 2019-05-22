video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عقار للكوليسترول يمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة بالخرف بعد الارتجاج

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:30 م
عقار للكوليسترول يمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة بالخرف بعد الارتجاج الخرف - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم
إضافة تعليق

كشفت دراسة جديدة أن معاناة الارتجاج في الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بالخرف، لكن يمكن الوقاية من ذلك عن طريق تناول عقار الكوليسترول الذى يحتوى على المادة الفعالة "ستاتين".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون في جامعة تورنتو أن كبار السن الذين تلقوا الدواء بعد إصابة في الرأس كانوا أقل عرضة بنسبة 13% للإصابة بالخرف من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وأشار الباحثون إلى أن الارتجاجات تميل إلى أن تكون خفيفة، ومعظمها يتعافى، ولكن كبار السن تم ربطهم بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وعلاوة على ذلك لم تنجح الجهود المبذولة لتطوير علاجات لتعويض الخطر الذي نجح في نماذج حيوانية في البشر.

وقررالفريق في تورنتو اللجوء إلى العقاقير المخفضة للكوليسترول، وهو دواء متوفر على نطاق واسع يخفض نسبة الكوليسترول في الدم والالتهابات، وهما أمران يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالخرف.

ونظرت الدراسة الرصدية إلى 28815 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 66 عامًا وأكثر من المصابين بالارتجاج، وكان معظمهم (61.3%) من النساء، وربعهم حصلوا على عقار ستاتين في غضون 90 يومًا بعد الارتجاج، أما الباقي فلم يحدث لهم، بعد متوسط ​​متابعة لمدة أربع سنوات، أصيب واحد من كل ستة أو 4727 مريض بالخرف.

ومن بين أولئك الذين يتناولون الستاتين، فإن 37 من كل 1000 مريض يصابون بالخرف كل عام - وهو ما يقرب من ضعف المعدل الطبيعي لهذه الفئة من السكان.

ومن بين أولئك الذين لم يتناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول، أصيب 43 من كل 1000 مريض بالخرف - أي أكثر من ضعف المعدل.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النسيان والعدوانية وتكرار الأسئلة من أعراض مرض الخرف.. احذرها

5 عادات يومية بسيطة تحميك من الإصابة بالخرف

منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات صحية لكيفية الوقاية من الخرف

الكلمات المتقاطعة وحل الألغاز تحمى من الخرف فى الكبر.. اعرف التفاصيل

صحه

اخبار الصحة

الصحة

الخرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة