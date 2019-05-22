عقار للكوليسترول يمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة بالخرف بعد الارتجاج

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أن معاناة الارتجاج في الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بالخرف، لكن يمكن الوقاية من ذلك عن طريق تناول عقار الكوليسترول الذى يحتوى على المادة الفعالة "ستاتين".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون في جامعة تورنتو أن كبار السن الذين تلقوا الدواء بعد إصابة في الرأس كانوا أقل عرضة بنسبة 13% للإصابة بالخرف من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وأشار الباحثون إلى أن الارتجاجات تميل إلى أن تكون خفيفة، ومعظمها يتعافى، ولكن كبار السن تم ربطهم بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وعلاوة على ذلك لم تنجح الجهود المبذولة لتطوير علاجات لتعويض الخطر الذي نجح في نماذج حيوانية في البشر.

وقررالفريق في تورنتو اللجوء إلى العقاقير المخفضة للكوليسترول، وهو دواء متوفر على نطاق واسع يخفض نسبة الكوليسترول في الدم والالتهابات، وهما أمران يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالخرف.

ونظرت الدراسة الرصدية إلى 28815 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 66 عامًا وأكثر من المصابين بالارتجاج، وكان معظمهم (61.3%) من النساء، وربعهم حصلوا على عقار ستاتين في غضون 90 يومًا بعد الارتجاج، أما الباقي فلم يحدث لهم، بعد متوسط ​​متابعة لمدة أربع سنوات، أصيب واحد من كل ستة أو 4727 مريض بالخرف.

ومن بين أولئك الذين يتناولون الستاتين، فإن 37 من كل 1000 مريض يصابون بالخرف كل عام - وهو ما يقرب من ضعف المعدل الطبيعي لهذه الفئة من السكان.

ومن بين أولئك الذين لم يتناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول، أصيب 43 من كل 1000 مريض بالخرف - أي أكثر من ضعف المعدل.