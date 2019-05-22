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الأربعاء، 22 مايو 2019 01:19 م
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عسكرى سابق يقتل 4 أشخاص فى كنيسة بالبرازيل

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:19 م
عسكرى سابق يقتل 4 أشخاص فى كنيسة بالبرازيل الشرطة البرازيلية
كتبت فاطمة شوقى
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قتل رجل عسكرى سابق أربعة أشخاص فى بلدة باراكاتو بولاية ميناس جيرايس ، قبل أن يصاب بجروح ويحتجز من قبل عناصر من الشرطة العسكرية (PM) من تلك الولاية الواقعة فى جنوب شرق البرازيل.

 

ووفقا لصحيفة "الأونيبرسال" الفنزويلية فإن "رودسون أراجو جيماريش" ، 39 عاماً، منفذ الهجوم ، تلقى عيار نارى من الشرطة ونقل إلى المستشفى ، دون معلومات عن الأسباب المحتملة للهجوم.

 

وفى البداية، قام جيماريش، بالهجوم على والدته وشقيقته ،وطعن صديقته السابقة فى الرقبة ، مما أدى إلى مقتلها،وذلك فى كنيسة فى بلدة باراكاتو،و كانت هناك بالقرب من المكان دورية اقتربت من الكنيسة عندما لاحظت الطلقات ، وعند إدراكها ، احتجز المعتدى امرأة كرهينة ، ولكن "عندما حاولت الشرطة التفاوض معه ، أطلق عليه الرصاص فى رأسها وقتلها أيضا، وفى مواجهة هذا الموقف ، أطلق الضباط النار على المعتدى ، مما أدى إلى إصابته.

 

 

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