عسكرى سابق يقتل 4 أشخاص فى كنيسة بالبرازيل

كتبت فاطمة شوقى

قتل رجل عسكرى سابق أربعة أشخاص فى بلدة باراكاتو بولاية ميناس جيرايس ، قبل أن يصاب بجروح ويحتجز من قبل عناصر من الشرطة العسكرية (PM) من تلك الولاية الواقعة فى جنوب شرق البرازيل.

ووفقا لصحيفة "الأونيبرسال" الفنزويلية فإن "رودسون أراجو جيماريش" ، 39 عاماً، منفذ الهجوم ، تلقى عيار نارى من الشرطة ونقل إلى المستشفى ، دون معلومات عن الأسباب المحتملة للهجوم.

وفى البداية، قام جيماريش، بالهجوم على والدته وشقيقته ،وطعن صديقته السابقة فى الرقبة ، مما أدى إلى مقتلها،وذلك فى كنيسة فى بلدة باراكاتو،و كانت هناك بالقرب من المكان دورية اقتربت من الكنيسة عندما لاحظت الطلقات ، وعند إدراكها ، احتجز المعتدى امرأة كرهينة ، ولكن "عندما حاولت الشرطة التفاوض معه ، أطلق عليه الرصاص فى رأسها وقتلها أيضا، وفى مواجهة هذا الموقف ، أطلق الضباط النار على المعتدى ، مما أدى إلى إصابته.