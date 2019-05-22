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الأربعاء، 22 مايو 2019 10:45 م
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ضبط 680 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:01 م
ضبط 680 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان حمله أمنية - صورة أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
 
تضمنت الجهود ضبط 680 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 120 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 15 هاربا من جنح الحبس المستأنف.
 
 
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 366 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و177محكوما عليهم في جنح المخالفات وثلاثة أحكام سرقة تيار كهربائى.

 
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 

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