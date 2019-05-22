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الأربعاء، 22 مايو 2019 02:31 م
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ضبط 1485 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالفيوم

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:57 م
ضبط 1485 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالفيوم العاب ناريه -ارشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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شنت مديرية التموين بالفيوم بإشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين ، حملات تموينية مكبرة لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها وتم ضبط كمية من الألعاب وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وتمكنت الحملة برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام إدارة تموين إبشواى من ضبط عدد 1485 قطعة ألعاب نارية محظور بيعها أو تداولها وتحرر محضر برقم 6177 جنح ابشواى، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى منها عدم الإعلان عن قائمه أسعار بالسوبر ماركت والتجار التموينيين ومحلات بدون تراخيص ونقص وزن للخبز وعدم نظافة المخبز وعدم إعطاء بون للمواطن وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .


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التموين

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