ضبط مسجل خطر مطلوب على ذمة 32 قضية بحوزته كيلو حشيش وبانجو بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من القبض على مسجل خطر سرقات ومخدرات، ومقيم بقرية الطويرات، وصادر له قرار ضبط وإحضار فى 32 قضية متنوعة ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد ضبط "حسنى.ع .ج" 40 سنه مسجل شقى خطر سرقات ومخدرات، ومقيم بقرية الطويرات بقنا ومطلوب ضبطه و احضاره فى 32 قضية، و بتفتيشه تم العثور على 25 قطعة حشيش تزن 500 جرام، و 500 جرام بانجو و 2200 جنيه و 2 تليفون محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.