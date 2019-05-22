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الأربعاء، 22 مايو 2019 03:15 م
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ضبط طن و800 كجم لحوم فاسدة بالأزبكية والمرج فى حملة للطب البيطرى

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:12 م
ضبط طن و800 كجم لحوم فاسدة بالأزبكية والمرج فى حملة للطب البيطرى ضبط لحوم فاسدة
كتب سيد الخلفاوى
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شنت إدارة الطب البيطرى بحى الأزبكية غرب القاهرة،  حملة تفتيشية على المنشآت المتخصصة فى تداول الأغذية فى نطاق الحى، وتمكنت من ضبط كمية من اللحوم المفرومة إجمالى وزن 70 كجم، وكمية كبدة مجمدة إجمالى وزنها 17 كجم وتم إحراقها بمحرقة المجزر الآلى بالبساتين استصدار إذن النيابة المختصة طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك حفاظا على البيئة.
 
كما تم تنظيم حملة للتفتيش على محال اللحوم بالمرج بالاشتراك مع مباحث تموين شرق القاهرة، وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط 370 كجم مفروم و80 كجم مفروم دهون و700 كجم أمعاء ودهون و600 كجم دوبريهات بإجمالى وزن 1755 كجم.
 
وأكدت مديرية الطب البيطرى أن جميع المضبوطات فى حالة فساد تام وتم ضبطها بمفرمة بكفر ابو صير بحى المرج وتم تحرير محضر بالمخالفة بقسم شرطة المرج وتم عرض المتهم على النيابة المختصة.
 
حرق اللحوم بمحرقة البساتين (2)
حرق اللحوم بمحرقة البساتين 
 
لحوم فاسدة (2)
لحوم فاسدة 

لحوم فاسدة (1)
لحوم فاسدة 

حرق اللحوم بمحرقة البساتين (1)
حرق اللحوم بمحرقة البساتين 

 


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لحوم فاسدة

لحوم غير صالحة

الازبكية

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