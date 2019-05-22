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ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:53 ص
ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (عامل "يعمل بدولة عربية"- وحاصل على معهد فنى صنايع)، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى من خلال العائدين من تلك الدولة ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول ، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 2,000,000) إثنين مليون جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

      

 


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