ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (عامل "يعمل بدولة عربية"- وحاصل على معهد فنى صنايع)، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى من خلال العائدين من تلك الدولة ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول ، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 2,000,000) إثنين مليون جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة