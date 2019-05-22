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الأربعاء، 22 مايو 2019 03:11 م
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ضبط شخصين بحوزتهما كيلو هروين و5 أسلحة نارية

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:53 م
ضبط شخصين بحوزتهما كيلو هروين و5 أسلحة نارية هروين - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر لشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وتمكنت الحملة من ضبط"م.ن.ل " ،و"س.م.م"وبحوزتهما  كيلو هيروين، وبندقية آلية، وبندقيتين خرطوش عيار 12مم، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، وطبنجة صوت عيار 8.5مم، و 45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و326 ألف جنيه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، تحرر المحضر الازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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