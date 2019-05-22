صور.. محافظ جنوب سيناء:رفع كفاءة الطرق بنبق وحى النور ومركز خدمة المستثمرين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، جولة نهارية تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على موقف التنفيذ وتحديد موعد افتتاحها، حيث تفقد المحافظ وصلة طريق نبق بطول 2 كم ووجه برصفها ورفع كفاءة الطريق وإنارة الأعمدة وتجميلها، حيث كان قد تم الانتهاء من الوصلة المقابلة بطول 2 كم ووجه ببدء العمل بعد عيد الفطر مباشرة والانتهاء منها خلال شهر من بدء التنفيذ.

وتفقد المحافظ رصف وتوسعة ورفع كفاءة وإنارة طريق سكن العاملين الواصل بين طريق الملك سالمان، وطريق السلام بطول 4 كم حيث سيتم نقل الحركة المرورية عبره من طريق جامعة الملك سلمان لطريق السلام والعكس لتخفيف الكثافات المرورية وتسهيل حركة السير بعد افتتاح جامعة الملك سلمان.

كما تفقد فودة أيضا مبنى مركز خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار بمنطقة حى النور، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق وأعمال اللاند سكيب استعدادا لافتتاحه عقب عيد الفطر المبارك.



محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق



محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق



محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (



محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق