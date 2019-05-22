video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ جنوب سيناء:رفع كفاءة الطرق بنبق وحى النور ومركز خدمة المستثمرين

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:25 م
صور.. محافظ جنوب سيناء:رفع كفاءة الطرق بنبق وحى النور ومركز خدمة المستثمرين محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، جولة نهارية تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على موقف التنفيذ وتحديد موعد افتتاحها، حيث تفقد المحافظ وصلة طريق نبق بطول 2 كم ووجه برصفها ورفع كفاءة الطريق وإنارة الأعمدة وتجميلها، حيث كان قد تم الانتهاء من الوصلة المقابلة بطول 2 كم ووجه ببدء العمل بعد عيد الفطر مباشرة والانتهاء منها خلال شهر من بدء التنفيذ.

وتفقد المحافظ رصف وتوسعة ورفع كفاءة وإنارة طريق سكن العاملين الواصل بين طريق الملك سالمان، وطريق السلام بطول 4 كم حيث سيتم نقل الحركة المرورية عبره من طريق جامعة الملك سلمان لطريق السلام والعكس لتخفيف الكثافات المرورية وتسهيل حركة السير بعد افتتاح جامعة الملك سلمان.

كما تفقد فودة أيضا مبنى مركز خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار بمنطقة حى النور، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق وأعمال اللاند سكيب استعدادا لافتتاحه عقب عيد الفطر المبارك.

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق 

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق 

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (4)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق 

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق (5)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استكمال رفع كفاءة الطرق 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور ..محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقة السوق القديم بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يرأس الاجتماع الدورى لمتابعة الخطة الاستثمارية

صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا لكرة القدم بوادى مندر بشرم الشيخ

صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار جماعى بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء

رفع كفاءة الطرق

مركز خدمة المستثمرين

مدينة شرم الشيخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة