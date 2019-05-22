صور .. محافظ الأقصر يكلف رؤساء المدن بإنجاز 5 مشروعات جديدة .. تعرف عليها

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الجلسة رقم 3 لعام 2019 من المجلس التنفيذى، بحضور كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ واللواء هشام شادى السكرتير العام واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية .

وتناولت جلسة المجلس التنفيذى مناقشة البنية الأساسية بكافة المدن والمراكز، ووجه محافظ الأقصر رؤساء المدن والمسئولين المنوطين بذلك تكثيف الجهود المبذولة فى الحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى مع الإلتزام بطلاء المبانى باللون الموحد بعد استيفاء كافة شروط تراخيص المبانى، وكذلك سبل تنفيذ وتسهيل أجراءات استغلال مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية جاذبة للأسرة والشباب وخاصة مع حلول الموسم الصيفى .

كما تناول الاجتماع مناقشة البدء فى أعمال الترميمات اللازمة لكوبرى حجز الحبيل ك(52.800) الطريق الرابط لإدارة مرور الأقصر ومنطقة شرق السكة بالطريق السريع، بعد تأكل أرضية الكوبرى، وذلك من خلال التنسيق ما بين إدارة مرور الأقصر وهندسة الرى والجهات المنوطة لوضع خطة العمل المتضمنة تحديد طريق بديل خلال فترة العمل .

وكذلك وافق أعضاء المجلس على تخصيص قطعة أرض لإقامة جبانة لدفن موتى أهالى طفنيس المطاعنة بمركز ومدينة أسنا فى إطار المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن النظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة من قبل لجنة الشئون الصحية المشكلة المختصة بذلك بقرار من المحافظ .

وتخصيص قطعة أرض بمساحة 14 قيراط بناحية نجع عليو – قرية الأقالتة – مركز القرنة وذلك لإنشاء مدرسة نجع عليو للتعليم الأساسى .

وخلال أنعقاد جلسة المجلس التنفيذى تم تكليف مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل دراسة لمدى إمكانية ربط نجع الولياب بمدينة الطود بشبكة الصرف الصحى، بناءاً على الطلب المقدم من الأهالى لتوصيل مرفق الصرف الصحى للنجع .

وجاءت توجيهات محافظ الأقصر لرئيس مركز ومدينة الزينية بأستكمال أعمال رصف طريق الزينية – العشى الرئيسى من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل لتمهيد الطريق البديل (طريق نصر الله العشى ) لحين أنهاء أعمال رصف الطريق الرئيسى .

وإختتم المجلس التنفيذى بمتابعة كافة رؤساء المدن لسير أعمال تقنين أراضى الدولة وما تم تنفيذه حتى الوقت الحالى، مع ضرورة أتخاذ الأجراءات اللازمة لإنهاء أعمال منظومة التقنين وتنفيذ الغرامات القانونية على المخالفين .



اجتمع مجلس مدينة الأقصر



اجتمع مجلس مدينة الأقصر



اجتمع مجلس مدينة الأقصر



اجتمع مجلس مدينة الأقصر