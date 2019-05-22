صور.. آلاف التشيكيين يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ووزيرة العدل

رويترز

تظاهر آلاف التشيكيين للأسبوع الرابع على التوالى احتجاجا على وزيرة العدل التى يخشون أن تؤثر على قضية جنائية ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش، ويطالب المتظاهرون فى التشيك باستقالة كل من وزيرة العدل مارى بينيسوفا، ورئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش.

ويقول المحتجون، إن تصريحات وتصرفات سابقة لوزيرة العدل مارى بينيسوفا تشير إلى دعمها لبابيش، الملياردير الذى تحول إلى السياسية والذى يواجه اتهامات باستخدام مليونى يورو من أموال الاتحاد الأوروبى بشكل غير قانونى قبل عشر سنوات عندما كان من أباطرة رجال الأعمال، فيما ينفى بابيش هذه الاتهامات.



لافتات ضد رئيس وزراء التشيك



أعلام التشيك والاتحاد الأوروبى فى مظاهرة ضد رئيس الحكومة

وكانت بينيسوفا فى 2017 عضوا فى البرلمان ضمن مجموعة صغيرة من النواب لم تؤيد رفع الحصانة عن بابيش فى قضية الدعم، كما عملت بينيسوفا فى 2013 وزيرة للعدل فى حكومة مؤقتة عينها الرئيس ميلوش زيمان حليف بابيش.

وتجمع الناس فى وسط براج، أمس الثلاثاء، مع تزايد عدد المشاركين الذين قدر منظمون عددهم بـ 50 ألفا ليتجاوز بذلك عدد المشاركين فى الاحتجاجات السابقة والذى بلغ نحو 20 ألفا، ولوح المحتجون بأعلام التشيك والاتحاد الأوروبى، ولافتات كتب عليها "لا يمكنك خرق العدالة" و"أشعر بالخجل من رئيس وزرائى".



مظاهرات ضخمة فى التشيك ضد رئيس الوزراء



مظاهرات بالآلاف فى شوارع التشيك ضد رئيس الحكومة



مظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء التشيكى



مظاهرات فى التشيك ضد وزيرة العدل



آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد رئيس الوزراء



مظاهرات تطالب باستقالة وزيرة العدل التشيكية



هتافات ومظاهرات ضد رئيس وزراء التشيك