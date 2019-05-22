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شركة صينية للطائرات بدون طيار تنفى اتهامات أمريكية بشأن قرصنة بيانات

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:12 ص
شركة صينية للطائرات بدون طيار تنفى اتهامات أمريكية بشأن قرصنة بيانات طائرات بدون طيار ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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نفت شركة (دى جيه آى) الصينية لتصنيع الطائرات بدون طيار اتهامات أمريكية بأن الطائرات التى تنتجها تخترق بيانات حساسة لعملائها.

جاء ذلك فى بيان للشركة اليوم الأربعاء، تعليقا على إصدار وكالة الأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية الأمريكية تحذيرا بأن الطائرات تحتوى على مكونات تجمع بيانات عن التشغيل والعملاء للاستخدام الاستخباراتى.

وأكدت الشركة الصينية أنها تعطى كل العملاء التحكم الكلى والكامل بشأن كيفية جمع بياناتهم وتخزينها ونقلها، وأنه "بالنسبة لبيانات عملاء الحكومة والبنية التحتية الحساسة التى تتطلب ضمانات إضافية، يتم توفير طائرات بدون طيار لا تنقل البيانات إلى الشركة ولا حتى عن طريق الإنترنت".

وتستحوذ الشركة الصينية –وفقا لشركة (سكاى لوجيك ريسيرش) المتخصصة فى تحليل سوق الطائرات بدون طيار- على أكثر من 70% من حصة سوق الطائرات بدون طيار المدنية على مستوى العالم.

 


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