شرطة التموين تضبط 1123 قضية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (122) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشملت القضايا ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دمنهور(محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها ( 2 إثنان طن دقيق بلدى) تمهيداً للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء .. وباستكمال الفحص تم ضبط عدد (978 تسعمائة وثمانية وسبعون) بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعها المذكور للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الجيزة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم المُجمدة والمستوردة وختمها بأختام مقلدة للمجازر الحكومية وبيعها على أنها لحوم بلدية خلافاً للحقيقة ، وتم ضبط كمية قدرها ( 700 سبعمائة كيلو جرام "مقطعات لحوم") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية ، وعدد (1) خاتم مقلد وزجاجة حبر أحمر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الجيزة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها قدرها ( 650 ستمائة وخمسون كيلو جرام "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – مقطعات دواجن - دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1406 ألف وأربعمائة وستة عبوة "شاى – عسل أبيض") معبأة غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.