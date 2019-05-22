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سكرتير مساعد سوهاج يتفقد أعمال التجميل والنظافة لقرية "السماكين" بالمنشأة

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:17 م
سكرتير مساعد سوهاج يتفقد أعمال التجميل والنظافة لقرية "السماكين" بالمنشأة جانب من الجولة
سوهاج – عمرو خلف
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تابع الدكتور بسام عزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بعد الزيارة المفاجئة لقرية السماكين بمركز ومدينة المنشأة، وتلافى ما تم رصده من قصور فى أعمال النظافة والتجميل بالمدينة ونظافة العمارات السكنية بالمنطقة.

وتوجه السكرتير العام المساعد بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج إلى مركز ومدينة المنشاة على رأس لجنة ضمت كلا من "وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومدير جهاز المشروعات الصغيرة، ومدير مشروعك، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة التنمية، ومدير عام تشغيل محطات المياه بمحافظة سوهاج، ومدير هندسة المياه والصرف بالمنشأة" بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة المنشأة لبحث جميع مشاكل المنطقة وحلها.

وأوضح الدكتور بسام عزم السكرتير المساعد للمحافظة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وإحدى سيارات الحماية المدنية، حيث تم غسل العمارات السكنية، وإزالة الأتربة من عليها، ورفع جميع المخلفات، وصيانة جميع كشافات الإنارة، ورفع الإشغالات بالمنطقة.

وأضاف "عزام" أنه تم عقد لقاء مع أهالى منطقة السماكين بمقر مجلس مدينة المنشأة، حيث تم عرض فرص الإتاحة المالية للمشروعات التى يرغبون فى تنفيذها فى مجال الصيد، كما قامت الشئون الاجتماعية بإرسال فريق من باحثيها لعمل أبحاث اجتماعية لجميع سكان المنطقة.


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