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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:16 م
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2019

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:05 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2019 الدولار _ صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل الدولار الأمريكى استقرارا، اليوم الأربعاء 22-5-2019، بعد حالة من الترجع شهدتها العملة الأجنبية منذ عدة أسابيع، حقق خلالها تراجعات متتالية بشكل يومى.

 

وانخفض الدولار مسجلا 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وجاء متوسط سعر الدولار فى تعاملات اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.96 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.96 جنيه للشراء.

17.06 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.


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