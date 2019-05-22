رئيس شركة مياه القليوبية يكشف تفاصيل المحطات المقرر افتتاحها 30 يونيو المقبل

كتب أحمد حسن

كشف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمياه القليوبيىة، تفاصيل المحطات المقرر افتتاحها قبل 30 يونيو المقبل، وذلك استعدادا للصيف الجارى.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أنه من المقرر أن يتم افتتاح محطة مياه سرياقوس، بطاقة انتاجية تصل لـ145 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم هذه المحطة على مركز الخانكة بالكامل، وجزء من منطقة الخصوص.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أنه من المقرر افتتاح توسعات محطة مياه شبين القناطر، ومحطة مياه العبادلة بمركز طوخ، فضلا عن توسعات محطة مياه عرب جهينة.

وأكد أنه بافتتاح هذه المشروعات ودخولها الخدمة رسمياً ستكون الشركة استطاعات أن تقضى على 60 % من أزمة انقطاع المياه بهذه المناطق.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية لمحطة مياه العبادلة 68 ألف متر مكعب فى اليوم، ومن خلال كمية المياه المضافة إلى كمية المياه المتاحة ستقوم بسد احتياجات المركز المترامى الاطراف الذى يصل مساحته إلى 214 كيلو متر شرقا وغربا إلى جانب تغذية قها من محطة مياه العبادلة.

من ناحية أخرى وبما يتعلق بمنظمة الشكاوى، قال المهندس مصطفى مجاهد، إن منظومة الشكاوى بالشركة تتلقى يوميا ما يزيد عن 80 شكوى، يتم تلقيها على الخط الساخن، تتمثل فى شكاوى من انقطاع أو ضعف المياه أو ارتفاع فاتورة أو شكوى من تراكمات على العداد أو عمل مقايسة، ويتم الرد عليها فى نفس اليوم، بالإضافة إلى أن تليفونى شخصيا عبارة عن خط ساخن، إلى جانب وضع خط ساخن بكل فرع على مستوى المحافظة بخلاف الخط الساخن المركزى.