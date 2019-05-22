رئيس جامعة أسيوط ينفى تأجيل الامتحانات أو تعطيل العمل غداً الخميس بسبب "الحر"

نفى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ما يتم تناوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن تأجيل أعمال الامتحانات أو تعطيل العمل بالجامعة غداً الخميس، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة .
وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أن كافة أعمال الامتحانات تجرى فى قاعات مكيفة وغير معرضة لأشعة الشمس ، مشدداً على كافة الكليات على ضرورة مواصلة العمل وتكاتف الجهود من أجل توفير كافة سبل الدعم للطلاب داخل اللجان لتيسير عليهم أداء الامتحان ، مع توفير أطقم طبية داخل اللجان وسيارات إسعاف خارجها فى كافة أيام الامتحانات وذلك تحسباً لأى طوارئ .
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