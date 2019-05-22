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رئيس جامعة أسيوط ينفى تأجيل الامتحانات أو تعطيل العمل غداً الخميس بسبب "الحر"

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:56 م
رئيس جامعة أسيوط ينفى تأجيل الامتحانات أو تعطيل العمل غداً الخميس بسبب "الحر" الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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نفى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ما يتم تناوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن تأجيل أعمال الامتحانات أو تعطيل العمل بالجامعة غداً الخميس، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة .

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أن كافة أعمال الامتحانات تجرى فى قاعات مكيفة وغير معرضة لأشعة الشمس ، مشدداً على كافة الكليات على ضرورة مواصلة العمل وتكاتف الجهود من أجل توفير كافة سبل الدعم للطلاب داخل اللجان لتيسير عليهم أداء الامتحان ، مع توفير أطقم طبية داخل اللجان وسيارات إسعاف خارجها فى كافة أيام الامتحانات وذلك تحسباً لأى طوارئ .

 


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