رئيسة مجلس النواب الأمريكى: ترامب متورط في عملية تستر

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب متورط "عملية تستر" وذلك بينما يبحث الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إمكانية مساءلة الرئيس الجمهوري.

وقالت بيلوسي للصحفيين بعد اجتماع للأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس "لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة. ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر".

ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب صراع قوة مع ترامب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونجرس في عدد من القضايا.

وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات وأيضا التحقيق في أمواله وشركاته.

وتحاول بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب جاهدين منذ أشهر احتواء طلبات من أعضاء ديمقراطيين للشروع في إجراءات مساءلة ترامب.

وتصاعدت تلك الطلبات اليوم الأربعاء بعد أن تجاهل دون مكجاهن المستشار بالبيت الأبيض طلب استدعاء أمس من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.

وأدلت بيلوسي بتصريحاتها قبل نحو ساعة من الموعد المقرر لاجتماعها هي وزعماء آخرين بالكونجرس مع ترامب في البيت الأبيض لبحث تطوير البنية التحتية.