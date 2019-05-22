دعاء النبى محمد أثناء ارتفاع درجات الحرارة "اللهم أجرنى من حر جهنم"

كتب لؤى على

​تتعرض مصر لموجة حارة تتخطى درجة الحرارة خلالها الـ 45 درجة ، وأوضحت دار الإفتاء المصرية دعاء مأثوراً عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو به إذا اشتد الحر.، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض ، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك ، وإني أشهدك أني قد أجرته.

فإذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك ، وإني أشهدك أني قد أجرته، فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقي في الأسماء والصفات​​.