سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها.. اعرف توقعات حالة الطقس الغد

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:56 م
درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها.. اعرف توقعات حالة الطقس الغد طقس حار
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
وصلت الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدا الخميس استمرار ذروة الموجة الحارة.
 
 
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا ذروة الموجة ودرجات الحرارة المتوقعة بالجمهورية كما يلى :
 
1- يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء
 
2- درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية
 
3- يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا .
 
4- تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد
 
5- الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
 
6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة
 
7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 42 درجة والصغرى 21 درجة
 
8- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة
 
9- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة
 
10- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجات
 
11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 45 درجة

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22/5/2019 فى مصر والدول العربية

الموجة الحارة تصل ذروتها غدا وطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء حتى الجمعة .. الأرصاد تحذر : الأربعاء والخميس ذروة الارتفاع والعظمى بالقاهرة 44 درجة.. ومناشدات لكبار السن والأطفال والمرضى البقاء بالمنزل

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

درجات الحراره


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة