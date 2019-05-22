درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها.. اعرف توقعات حالة الطقس الغد

كتب محمود راغب

وصلت الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدا الخميس استمرار ذروة الموجة الحارة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا ذروة الموجة ودرجات الحرارة المتوقعة بالجمهورية كما يلى :

1- يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

2- درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية

3- يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

4- تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

5- الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 42 درجة والصغرى 21 درجة

8- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجات

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة