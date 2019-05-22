حبس 4 عاطلين لحيازتهم 71 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم لحيازتهم 71 طربة من مخدر الحشيش و4300 قرص مخدر بقصد الاتجار به على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها إلى المعمل الكيميائى للفحص.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم متخذين دوائر أقسام شرطة "برج العرب-العامرية أول" لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عمل كمين وألقى القبض عليهم أثناء تواجدهم بدائرة العامرية أول، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 71 طربة لمخدر الحشيش، و4300 قرص مخدر، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.